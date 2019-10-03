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Астана - Партизан

03.10.2019, Четверг, 17:50 мск Астана, стадион Астана Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 2 тур Астана - Партизан
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 4 1 1 10:2 +8 13
2. Алкмаар 6 2 3 1 15:8 +7 9
3. Партизан 6 2 2 2 10:10 0 8
4. Астана 6 1 0 5 4:19 -15 3
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 3 октября 2019, 18:25

    Гооооол

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 3 октября 2019, 18:16

    Партизан Кони с тобой!!

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