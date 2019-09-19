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Рома - Истанбул Башакшехир

19.09.2019, Четверг, 22:00 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Арена Лига Европы, 1 тур Рома - Истанбул Башакшехир
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Истанбул ББ 6 3 1 2 7:9 -2 10
2. Рома 6 2 3 1 12:6 +6 9
3. Боруссия М 6 2 2 2 6:9 -3 8
4. Вольфсберг 6 1 2 3 7:8 -1 5
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