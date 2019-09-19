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Судьи
Главный судья:
Евгений Арановский (Киев)

Карабах - Севилья

19.09.2019, Четверг, 19:55 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы, 1 тур Карабах - Севилья
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севилья 6 5 0 1 14:3 +11 15
2. АПОЭЛ 6 3 1 2 10:8 +2 10
3. Карабах 6 1 2 3 8:11 -3 5
4. Дюделанж 6 1 1 4 8:18 -10 4
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