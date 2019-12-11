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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Аталанта
Шахтер - Аталанта: обзор матча 11 декабря 2019
Шахтер
11.12.2019, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
0 : 3
Завершен
Аталанта
66'
Т. Кастань
80'
М. Пашалич
90+4'
Р. Госенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Аталанта
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Р. Госенс
90'
+1
Желтая карточка
Х. Хатебур
90'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
А. Гомес
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Малиновский
Красная карточка
Додо
77'
75'
Желтая карточка
Р. Фройлер
71'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Л. Муриэль
Замена
М. Соломон
️️️️
В. Коваленко
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кастань
Желтая карточка
Додо
63'
61'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Масиелло
Замена
Марлос
️️️️
Тете
59'
Желтая карточка
А. Патрик
50'
23'
Желтая карточка
Л. Муриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
31
Исмаили
22
Матвиенко
27
Кривцов
17
Додо
27
Степаненко
10
Патрик
21
Коваленко
11
Тете
18
Мораес
11
Тайсон
3-3-1-1-2
95
Голлини
19
Паломино
5
Масиелло
21
Кастань
6
Джимсити
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
10
Муриэль
21
Коваленко
10
Соломон
10
Соломон
21
Коваленко
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
10
Гомес
33
Хатебур
33
Хатебур
10
Гомес
10
Муриэль
3
Ибаньес
3
Ибаньес
10
Муриэль
5
Масиелло
17
Малиновский
17
Малиновский
5
Масиелло
Остались в запасе
Шахтер
Аталанта
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Луиш Каштру
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Шахтер - Аталанта
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
ОСК Металлист
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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