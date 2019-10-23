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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Барселона
Славия - Барселона: обзор матча 23 октября 2019
Славия
23.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
50'
Я. Боржил
3'
Л. Месси
57'
П. Олаинка (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Барселона
90'
+5
Желтая карточка
У. Дембеле
Желтая карточка
П. Шевчик
76'
Желтая карточка
П. Олаинка
71'
Желтая карточка
Я. Боржил
64'
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
П. Олаинка
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Л. Масопуст
56'
ГОЛ! 1:1!
Я. Боржил
Пас отдал
Л. Масопуст
50'
35'
Желтая карточка
Ж. Альба
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
3-3-3-1
1
Колар
30
Зелены
15
Кудела
2
Говорка
26
Боржил
28
Соучек
34
Цоуфал
23
Шевчик
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
4-3-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
18
Альба
21
де Йонг
5
Бускетс
6
Артур
10
Месси
9
Суарес
7
Гризманн
Остались в запасе
Славия
Барселона
3
Томаш Голеш
ПЗ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
3
Томаш Голеш
ПЗ
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Славия - Барселона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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