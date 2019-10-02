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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Лион
РБ Лейпциг - Лион: обзор матча 02 октября 2019
РБ Лейпциг
02.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 2
Завершен
Лион
11'
М. Депай
65'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Лион
87'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
У. Ауа
79'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Депай
69'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Терье
Замена
К. Нкунку
️️️️
Д. Упамекано
66'
65'
ГОЛ! 0:2!
М. Терье
Замена
Э. Форсберг
️️️️
А. Айдара
58'
Желтая карточка
В. Орбан
55'
Желтая карточка
Д. Упамекано
54'
Желтая карточка
А. Айдара
43'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
И. Конате
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Депай
Пас отдал
У. Ауа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-2-3-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
4
Орбан
16
Конате
23
Хальстенберг
2
Упамекано
27
Лаймер
20
Забитцер
21
Айдара
15
Поульсен
11
Вернер
3-4-1-1-1
1
Лопеш
2
Андерсен
6
Марсело
99
Коне
15
Дюбуа
23
Мендес
29
Тусар
21
Маршал
10
Ауа
11
Терье
10
Депай
16
Конате
20
Мукиэле
20
Мукиэле
16
Конате
2
Упамекано
28
Нкунку
28
Нкунку
2
Упамекано
21
Айдара
10
Форсберг
10
Форсберг
21
Айдара
10
Ауа
6
Лукас
6
Лукас
10
Ауа
11
Терье
11
Траоре
11
Траоре
11
Терье
10
Депай
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Лион
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
6
Диего Демме
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
38
Ивон Мвого
ВР
6
Диего Демме
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча РБ Лейпциг - Лион
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ред Булл Арена
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