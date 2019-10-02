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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Зальцбург
Ливерпуль - Зальцбург: обзор матча 02 октября 2019
Ливерпуль
02.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
4 : 3
Завершен
Зальцбург
9'
С. Мане
25'
Э. Робертсон
36'
М. Салах
69'
М. Салах
39'
Х. Хванг
56'
Т. Минамино
60'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Зальцбург
Замена
Н. Кейта
️️️️
М. Салах
90'
+1
Желтая карточка
Фабиньо
86'
78'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
З. Юнузович
71'
Замена
М. Окугава
️️️️
Д. Собослаи
ГОЛ! 4:3!
М. Салах
Пас отдал
Р. Фирмино
69'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Вейналдум
64'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
62'
60'
ГОЛ! 3:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Т. Минамино
56'
ГОЛ! 3:2!
Т. Минамино
Пас отдал
Х. Хванг
56'
Замена
Э. Холанд
️️️️
П. Дака
39'
ГОЛ! 3:1!
Х. Хванг
Пас отдал
Э. Мвепу
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
36'
ГОЛ! 2:0!
Э. Робертсон
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
25'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Адриан
3
Робертсон
4
ван Дейк
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-2-2-2
23
Станкович
5
Кристенсен
68
Онгуене
8
Вебер
17
Ульмер
16
Юнузович
12
Мвепу
8
Собослаи
18
Минамино
27
Дака
7
Хванг
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Салах
8
Кейта
8
Кейта
10
Салах
23
Вейналдум
27
Ориги
27
Ориги
23
Вейналдум
8
Собослаи
7
Окугава
7
Окугава
8
Собослаи
16
Юнузович
18
Ашимеру
18
Ашимеру
16
Юнузович
27
Дака
9
Холанд
9
Холанд
27
Дака
Остались в запасе
Ливерпуль
Зальцбург
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
20
Секу Койта
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
20
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ливерпуль - Зальцбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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