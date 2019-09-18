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Судьи
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
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Бенфика - РБ Лейпциг

17.09.2019, Вторник, 22:00 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Трансляция: Матч! Футбол 3 Лига чемпионов, 1 тур Бенфика - РБ Лейпциг
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. РБ Лейпциг 6 3 2 1 10:8 +2 11
2. Лион 6 2 2 2 9:8 +1 8
3. Бенфика 6 2 1 3 10:11 -1 7
4. Зенит 6 2 1 3 7:9 -2 7
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