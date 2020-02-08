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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Витория Гимараеш
Фамаликан - Витория Гимараеш: обзор матча 08 февраля 2020
Фамаликан
08.02.2020, суббота, 18:30
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 7
Завершен
Витория Гимараеш
5'
Б. Дуарте
14'
Ж. Карлос Тейшейра
49'
М. Эдвардс
52'
Пепе
54'
Ж. Карлос Тейшейра
67'
Давидсон
79'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Витория Гимараеш
79'
ГОЛ! 0:7!
М. Эдвардс
Пас отдал
Ж. Карлос Тейшейра
70'
Желтая карточка
А. Андре
67'
ГОЛ! 0:6!
Давидсон
Пас отдал
Б. Дуарте
54'
ГОЛ! 0:5!
Ж. Карлос Тейшейра
Пас отдал
Б. Дуарте
52'
ГОЛ! 0:4!
Пепе
Пас отдал
О. Джон
49'
ГОЛ! 0:3!
М. Эдвардс
Пас отдал
Б. Дуарте
44'
Желтая карточка
Ф. Анен
36'
Желтая карточка
Энрике
14'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Карлос Тейшейра
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дуарте
Пас отдал
А. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Фамаликан - Витория Гимараеш
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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