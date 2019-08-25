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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Фамаликан
Витория Гимараеш - Фамаликан: обзор матча 25 августа 2019
Витория Гимараеш
25.08.2019, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 1
Завершен
Фамаликан
50'
Ж. Карлос Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Фамаликан
Желтая карточка
Энрике
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ж. Карлос Тейшейра
50'
Начало матча
Статистика матча Витория Гимараеш - Фамаликан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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