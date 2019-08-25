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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Сивасспор
Ризеспор - Сивасспор: обзор матча 25 августа 2019
Ризеспор
25.08.2019, воскресенье, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сивасспор
58'
Ф. Болдрин
79'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Сивасспор
79'
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
Пас отдал
А. Коне
ГОЛ! 1:0!
Ф. Болдрин
Пас отдал
Н. де Паув
58'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
14
Нилл де Паув
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Сивасспор
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
1-4
23
Аккан
5
Хацисаяс
14
де Паув
10
Болдрин
6
Морозюк
4
Ветрих
3-1-1
30
Самасса
87
Гойано
88
Османпаша
2
Аппиндангойе
5
Кофи
9
Ятабаре
Остались в запасе
Ризеспор
Сивасспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Главный тренер
Реджеп Учар
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Сервет Четин
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
Остались в запасе
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
38
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Реджеп Учар
Главный тренер
Сервет Четин
Статистика матча Ризеспор - Сивасспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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