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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 18 января 2020
Лацио
18.01.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
5 : 1
Завершен
Сампдория
7'
Ф. Кайседо
17'
Ч. Иммобиле (П)
20'
Ч. Иммобиле
54'
Баштуш
65'
Ч. Иммобиле (П)
70'
К. Линетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
74'
Красная карточка
Ю. Хабот
71'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
М. Габбиадини
70'
ГОЛ! 5:1!
К. Линетти
Желтая карточка
Б. Адеканье
68'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Ф. Ачерби
66'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Ч. Иммобиле
65'
64'
Желтая карточка
О. Колли
63'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Н. Мурру
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Ф. Кайседо
58'
ГОЛ! 4:0!
Баштуш
Пас отдал
Л. Лейва
54'
Замена
Баштуш
️️️️
Ш. Раду
49'
46'
Замена
А. Экдаль
️️️️
Я. Янкто
31'
Желтая карточка
Р. Виейра
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Ф. Ачерби
20'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Иммобиле
17'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-2-2-2
1
Стракоша
15
Ачерби
26
Раду
4
Патрик
29
Лаццари
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
24
Джони
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
4-4-2
25
Аудеро
24
Хабот
18
Берешиньски
25
Колли
29
Мурру
17
Линетти
14
Виейра
2
Торсбю
21
Янкто
11
Габбиадини
10
Капрари
15
Ачерби
3
Вавро
3
Вавро
15
Ачерби
26
Раду
15
Баштуш
15
Баштуш
26
Раду
10
Кайседо
11
Адеканье
11
Адеканье
10
Кайседо
29
Мурру
3
Ауджелло
3
Ауджелло
29
Мурру
21
Янкто
8
Экдаль
8
Экдаль
21
Янкто
11
Габбиадини
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Габбиадини
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Сампдория
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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