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Наполи - Дженоа

09.11.2019, Суббота, 22:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 12 тур Наполи - Дженоа
Италия. Серия А (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 21:30 Наполи 1:1 Дженоа
12 тур
10 ноября, суббота 22:30 Дженоа 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
29 тур
18 марта, воскресенье 22:45 Наполи 1:0 Дженоа
10 тур
25 октября, среда 21:45 Дженоа 2:3 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
24 тур
10 февраля, пятница 22:45 Наполи 2:0 Дженоа
5 тур
21 сентября, среда 21:45 Дженоа 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Наполи 3:1 Дженоа
11 тур
1 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 0:0 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
26 января, понедельник 23:00 Наполи 2:1 Дженоа
1 тур
31 августа, воскресенье 22:45 Дженоа 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
25 тур
24 февраля, понедельник 23:59 Наполи 1:1 Дженоа
6 тур
28 сентября, суббота 20:00 Дженоа 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
7 апреля, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Дженоа
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Дженоа 2:4 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
20 тур
29 января, воскресенье 18:00 Дженоа 3:2 Наполи
1 тур
21 декабря, среда 23:45 Наполи 6:1 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 22:45 Наполи 1:0 Дженоа
16 тур
11 декабря, суббота 22:45 Дженоа 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 22:45 Наполи 0:0 Дженоа
3 тур
13 сентября, воскресенье 22:45 Дженоа 4:1 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 17:00 Наполи 0:1 Дженоа
6 тур
5 октября, воскресенье 17:00 Дженоа 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
25 тур
27 февраля, среда 22:30 Дженоа 2:0 Наполи
6 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Наполи 1:2 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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