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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 01 сентября 2019
Лацио
01.09.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Рома
58'
Л. Альберто
17'
А. Коларов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
84'
Желтая карточка
Д. Сантон
Желтая карточка
Ф. Ачерби
76'
70'
Желтая карточка
А. Флоренци
Желтая карточка
Ш. Раду
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Ч. Иммобиле
58'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
55'
31'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Желтая карточка
Л. Фелипе
25'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Рома
13
Пау Лопес
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
26
Раду
5
Фелипе
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
4-2-3-1
13
Лопес
24
Флоренци
17
Фасио
11
Коларов
23
Манчини
10
Дзаньоло
4
Кристанте
7
Ундер
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
Остались в запасе
Лацио
Рома
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
4
Патрик
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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