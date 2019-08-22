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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Мольде
Партизан - Мольде: обзор матча 22 августа 2019
Партизан
22.08.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Мольде
84'
З. Тошич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Мольде
ГОЛ! 1:0!
З. Тошич
84'
Желтая карточка
С. Зделар
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Мольде
4
Вегар Форрен
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Партизан
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Мольде
9
Маттиас Мострем
ЦФ
1-1-2-1
88
Стойкович
5
Вуячич
14
Зделар
19
Шчекич
18
Тошич
6
Садик
2-1-1-2
4
Форрен
28
Габриэльсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
5
Хестад
23
Эйкрем
Остались в запасе
Партизан
Мольде
29
Такума Асано
ПВ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Партизан - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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