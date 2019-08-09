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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Звезда
Псков - Звезда: обзор матча 09 августа 2019
Псков
09.08.2019, пятница, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 4 тур
2 : 1
Завершен
Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Псков - Звезда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Информация о матче
Стадион:
747
Новости команд
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Псков
Звезда
«Звезда» – «Луки-Энергия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
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