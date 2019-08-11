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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Ксамакс
Цюрих - Ксамакс: обзор матча 11 августа 2019
Цюрих
11.08.2019, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Ксамакс
44'
М. Шенбехлер
78'
А. Сесай
63'
М. Осс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Ксамакс
Желтая карточка
Д. Попович
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Сесай
Пас отдал
М. Махи
78'
63'
ГОЛ! 1:1!
М. Осс
Желтая карточка
У. Бангура
59'
Желтая карточка
М. Шенбехлер
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Шенбехлер
44'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Цюрих - Ксамакс
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Цюрих
Ксамакс
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
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2025.02.15 21:59
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Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
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2024.09.29 18:15
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