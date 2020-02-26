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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Уиган Атлетик
Рединг - Уиган Атлетик: обзор матча 26 февраля 2020
Рединг
26.02.2020, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 3
Завершен
Уиган Атлетик
23'
К. Мур
67'
Д. Лоу
90+8'
М. Якобс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Уиган Атлетик
90'
+8
ГОЛ! 0:3!
М. Якобс
Пас отдал
Т. Пирс
88'
Замена
️️️️
Ш. Данкли
79'
Замена
️️️️
М. Якобс
Желтая карточка
Я. Мейте
78'
67'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лоу
65'
Замена
️️️️
Л. Эванс
62'
Желтая карточка
Н. Бирн
Замена
️️️️
C. Adam
46'
Замена
️️️️
М. Олисе
46'
Желтая карточка
Пеле
40'
Желтая карточка
Э. Идом
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Пас отдал
Н. Бирн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
22
Felipe Araruna
ЦП
25
Пеле
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
46
Том Пирс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
18
Gary Roberts
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Рединг
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Уиган Атлетик
29
Dániel Gyollai
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
24
Майкл Якобс
ЦП
7
Anthony Pilkington
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
5
Моррисон
17
Идом
22
8
Свифт
14
Эджария
25
Пеле
9
11
Мейте
4-5-1
1
Маршалл
27
Балогун
46
Пирс
14
Бирн
4
Кипр
19
Мэсси
9
Лоу
8
Уилльямс
8
Морси
18
19
Мур
26
26
17
Олисе
17
Олисе
22
Данкли
22
Данкли
8
Эванс
8
Эванс
24
Якобс
24
Якобс
Остались в запасе
Рединг
Уиган Атлетик
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
29
Dániel Gyollai
ВР
7
Anthony Pilkington
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
7
Ayub Timbe Masika
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
29
Dániel Gyollai
ВР
7
Anthony Pilkington
ЦП
9
Ян Млакар
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Рединг - Уиган Атлетик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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