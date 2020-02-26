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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Сток Сити
Блэкберн - Сток Сити: обзор матча 26 февраля 2020
Блэкберн
26.02.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Сток Сити
90'
Желтая карточка
С. Клукас
89'
Замена
️️️️
Д. Честер
Замена
️️️️
D. Graham
82'
Желтая карточка
Р. Ньямб
81'
Замена
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
79'
Замена
️️️️
Д. Самуэль
79'
76'
Замена
️️️️
Д. Кузинс
72'
Замена
️️️️
L. Gregory
30'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Желтая карточка
Д. Ленихэн
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
28
Кристиан Уолтон
ВР
26
Даррах Ленихэн
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
10
Danny Graham
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Lee Gregory
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-5-1
28
Уолтон
26
Ленихэн
4
Адарабиойо
17
Белл
24
Ньямб
4
Джонсон
20
Галлахер
19
7
Ротуэлл
27
Трэвис
10
Армстронг
4-5-1
1
Батлэнд
2
Смит
22
Коллинс
4
Мартинс-Инди
23
Батт
10
Инс
15
Томпсон
6
Клукас
25
Пауэлл
7
Аллен
23
Кэмбелл
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
10
10
9
Самуэль
9
Самуэль
17
Честер
17
Честер
24
Кузинс
24
Кузинс
19
19
Остались в запасе
Блэкберн
Сток Сити
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
17
Адам Дэвис
ВР
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Блэкберн - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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