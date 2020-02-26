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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Суонси
Фулхэм - Суонси: обзор матча 26 февраля 2020
Фулхэм
26.02.2020, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
90+3'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Суонси
Замена
️️️️
К. МакДональд
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
А. Камара
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Айю
Замена
️️️️
А. Камара
83'
82'
Замена
️️️️
К. Робертс
Замена
️️️️
Н. Кебану
78'
66'
Желтая карточка
К. Ноутон
64'
Замена
️️️️
Д. Гэррик
54'
Желтая карточка
Д. Фултон
35'
Желтая карточка
Р. Брюстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Суонси
22
Erwin Mulder
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
12
Nathan Dyer
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
4-3-2-1
1
Родак
23
Брайан
6
Гектор
3
Рим
3
Одои
10
Кэрни
31
Артер
8
Иван Кавалейру
14
Рид
93
Кноккарт
9
Митрович
4-4-1-1
28
Вудман
26
Ноутон
5
Кабанго
6
Родон
21
Бидуэлл
6
Гримес
15
Калулу
8
Галлахер
4
Фултон
24
Айю
10
Брюстер
92
Кебану
92
Кебану
29
МакДональд
29
МакДональд
33
Камара
33
Камара
14
Робертс
14
Робертс
22
Гэррик
22
Гэррик
Остались в запасе
Фулхэм
Суонси
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
22
Erwin Mulder
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
12
Nathan Dyer
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
12
Nathan Dyer
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Фулхэм - Суонси
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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