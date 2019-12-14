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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Кардифф
Лидс - Кардифф: обзор матча 14 декабря 2019
Лидс
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
3 : 3
Завершен
Кардифф
6'
Э. Кошта
8'
П. Бэмфорд
52'
П. Бэмфорд (П)
60'
Л. Томлин
82'
Ш. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Кардифф
86'
Красная карточка
Ш. Моррисон
82'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Моррисон
Пас отдал
Д. Беннетт
60'
ГОЛ! 3:1!
Л. Томлин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Бэмфорд
52'
Желтая карточка
П. Эрнандес
45'
+1
32'
Желтая карточка
Л. Томлин
ГОЛ! 2:0!
П. Бэмфорд
Пас отдал
С. Даллас
8'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кошта
Пас отдал
П. Эрнандес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
47
Джек Кларк
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-1-1-2-2
1
Касилья
15
Даллас
12
Эйлинг
28
Берарди
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
19
Эрнандес
11
Кошта
45
Бэмфорд
4-4-2
13
Этеридж
23
Моррисон
21
Пелтье
44
Флинт
12
Беннетт
7
Пак
6
Волкс
32
Роллс
11
Мендес-Лэйнг
17
Томлин
25
Уорд
Остались в запасе
Лидс
Кардифф
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Лидс - Кардифф
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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