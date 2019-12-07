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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Барнсли
Кардифф - Барнсли: обзор матча 07 декабря 2019
Кардифф
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 2
Завершен
Барнсли
68'
Д. Уорд
90+4'
Л. Томлин
48'
Л. Пелтье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Барнсли
90'
+5
Желтая карточка
А. Моуатт
ГОЛ! 2:1!
Л. Томлин
Пас отдал
Э. Флинт
90'
+4
Желтая карточка
Л. Томлин
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уорд
Пас отдал
Л. Томлин
68'
62'
Желтая карточка
М. Бере
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Пелтье
40'
Желтая карточка
А. Хальме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
21
Ли Пелтье
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Барнсли
1
Самуэль Радлингер
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Барнсли
16
Люк Томас
ЦФ
3-4-2
13
Этеридж
21
Пелтье
44
Флинт
12
Беннетт
7
Пак
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
10
Бакуна
17
Томлин
14
Мадин
1-2-2
1
Радлингер
6
Хальме
20
Моуатт
8
Бере
12
Вудроу
18
Браун
Остались в запасе
Кардифф
Барнсли
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Остались в запасе
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Кардифф - Барнсли
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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