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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Богемианс
Славия - Богемианс: обзор матча 09 августа 2009
Славия
09.08.2009, воскресенье, 21:00
Чемпионат Чехии, 3 тур
3 : 1
Завершен
Богемианс
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Статистика матча Славия - Богемианс
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Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
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1 : 2
04.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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0 : 5
31.10.2026
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24.10.2026
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20.10.2026
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15.05.2010
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08.05.2010
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Чемпионат Чехии, 27 тур
Богемианс
0 : 4
02.05.2010
Яблонец
Чемпионат Чехии, 26 тур
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1 : 0
24.04.2010
Богемианс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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Славия
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