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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Вест Бромвич
Лидс - Вест Бромвич: обзор матча 01 октября 2019
Лидс
01.10.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
38'
Э. Алиоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
Г. Диангана
65'
Желтая карточка
С. Аджайи
ГОЛ! 1:0!
Э. Алиоски
Пас отдал
Д. Харрисон
38'
27'
Желтая карточка
Р. Сойерс
25'
Желтая карточка
К. Бартли
23'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
Желтая карточка
Э. Алиоски
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Лидс
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
47
Джек Кларк
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Касилья
7
Алиоски
6
Купер
15
Даллас
27
Филлипс
16
Шеклтон
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
45
Бэмфорд
3-1-3-1-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Ливермор
25
Филлипс
19
Диангана
14
Сойерс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Лидс
Вест Бромвич
47
Джек Кларк
ПВ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Лидс - Вест Бромвич
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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