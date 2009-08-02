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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс - Динамо
Богемианс - Динамо: обзор матча 02 августа 2009
Богемианс
02.08.2009, воскресенье, 19:00
Чемпионат Чехии, 2 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
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Статистика матча Богемианс - Динамо
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Матчи команд
Богемианс
Чехия. Плей-офф, 1 тур
Дукла
1 : 1
03.05.2019
Богемианс
Чемпионат Чехии, 30 тур
Сигма
3 : 0
15.05.2010
Богемианс
Чемпионат Чехии, 29 тур
Богемианс
2 : 2
08.05.2010
Виктория
Чемпионат Чехии, 27 тур
Богемианс
0 : 4
02.05.2010
Яблонец
Чемпионат Чехии, 26 тур
Спарта
1 : 0
24.04.2010
Богемианс
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
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Богемианс
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
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Экс-игрок «Краснодара» Назаров перешел в чешский «Богемианс»
2022.01.25 22:32
Экс-игрок «Краснодара» Назаров находится на просмотре в «Богемиансе»
2022.01.08 21:39
Товарищеские матчи. «Ростов», «Ахмат» и «Уфа» проиграли
2021.07.12 21:31
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Экс-игрок ЦСКА Нецид: «Из русской кухни помню борщ, блинчики – это топ»
2020.11.15 16:21
14
Эмблема «Зенита» вошла в десятку худших в мире
2016.04.12 16:06
50
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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