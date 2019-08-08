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Пюник - Вулверхэмптон
Пюник - Вулверхэмптон: обзор матча 08 августа 2019
Пюник
08.08.2019, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
29'
М. Доэрти
42'
Р. Хименес
46'
Р. Хименес
90+1'
Р. Невеш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пюник - Вулверхэмптон
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Р. Невеш
71'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
71'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Р. Хименес
46'
ГОЛ! 0:3!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
42'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хименес
Пас отдал
Д. Жота
32'
Желтая карточка
Р. Сайсс
29'
ГОЛ! 0:1!
М. Доэрти
Пас отдал
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Пюник - Вулверхэмптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пюник
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Пюник
2 : 2
22.11.2026
Сардарапат
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ван
0 : 3
06.11.2026
Пюник
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Пюник
1 : 0
30.10.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Пюник
3 : 0
23.10.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Ноа
1 : 1
18.10.2026
Пюник
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
Новости команд
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Пюник
Вулверхэмптон
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