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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Беллинцона - Санкт-Галлен
Беллинцона - Санкт-Галлен: обзор матча 01 ноября 2009
Беллинцона
01.11.2009, воскресенье, 18:00
Чемпионат Швейцарии, 15 тур
0 : 5
Завершен
Санкт-Галлен
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Беллинцона - Санкт-Галлен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Беллинцона
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Беллинцона
1 : 1
25.02.2025
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14.05.2011
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1 : 3
11.05.2011
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
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Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
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2 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
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