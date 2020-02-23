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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ним
Ренн - Ним: обзор матча 23 февраля 2020
Ренн
23.02.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 1
Завершен
Ним
7'
М. Ньянг
89'
М. Ньянг
1'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ним
ГОЛ! 2:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Х. Траоре
89'
67'
Желтая карточка
Г. Пакье
53'
Красная карточка
А. Бриансон
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ру
Пас отдал
Р. Рипар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Рафинья
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
23
Адриен Эну
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Тео Валь
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
14
Мусса Коне
ЦФ
4-2-1-2
16
Менди
27
Мауасса
23
Наньон
3
Да Силва
14
Траоре
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
20
дель Кастильо
99
Ньянг
11
Рафинья
4-1-2-2-1
13
Бернардони
22
Алакуш
4
Ландре
23
Бриансон
29
Пакье
6
Сарр
8
Ферхат
11
Фомба
20
Рипар
45
Бенрау
26
Ру
Остались в запасе
Ренн
Ним
29
Флавьен Тайт
ЛВ
99
Рафик Гитан
АП
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
18
Лука Буаде
ПП
3
Флориан Мигель
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
99
Рафик Гитан
АП
1
Ромэйн Салин
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
18
Лука Буаде
ПП
3
Флориан Мигель
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
16
Люка Диас
ВР
25
Тео Валь
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Ренн - Ним
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
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