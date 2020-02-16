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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Страсбур
Лион - Страсбур: обзор матча 16 февраля 2020
Лион
16.02.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
21'
Б. Траоре
42'
К. Зохи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Страсбур
Желтая карточка
М. Дембеле
90'
+3
Желтая карточка
У. Ауа
79'
47'
Желтая карточка
Л. Коне
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Зохи
Пас отдал
М. Уорис
Желтая карточка
Б. Траоре
41'
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
Пас отдал
М. Корне
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
2
Андерсен
2
Рафаэл
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
70
Корне
11
Траоре
9
Экамби
4-2-1-3
26
Селс
70
Лала
23
Митрович
5
Коне
3
Симакан
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
9
Зохи
19
Ажорк
20
Уорис
Остались в запасе
Лион
Страсбур
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Лион - Страсбур
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
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