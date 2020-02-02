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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 02 февраля 2020
Бордо
02.02.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
81'
Желтая карточка
Б. Камара
Желтая карточка
Пабло
39'
Желтая карточка
Отавио
36'
6'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
29
Ясин Адли
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-1-1-3
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
23
Пабло
20
Сабали
94
Отавио
19
Башич
10
Уден
7
Бриан
16
У-Джо
12
де Превилль
3-3-2-1-1
30
Манданда
70
Сарр
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
23
Амави
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
9
Бенедетто
Остались в запасе
Бордо
Марсель
29
Ясин Адли
АП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
29
Ясин Адли
АП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Бордо - Марсель
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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