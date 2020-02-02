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Бордо - Марсель

02.02.2020, Воскресенье, 23:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 22 тур Бордо - Марсель
Франция. Лига 1 (2019/2020)
17 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
31 тур
5 апреля, пятница 21:45 Бордо 2:0 Марсель
18 тур
5 февраля, вторник 21:00 Марсель 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
26 тур
18 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Бордо
13 тур
19 ноября, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Бордо 1:1 Марсель
11 тур
30 октября, воскресенье 22:45 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 0:0 Бордо
19 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
32 тур
12 апреля, воскресенье 22:00 Бордо 1:0 Марсель
14 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:00 Бордо 1:1 Марсель
19 тур
22 декабря, воскресенье 17:00 Марсель 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
5 апреля, пятница 22:30 Марсель 1:0 Бордо
13 тур
18 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
33 тур
21 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:1 Марсель
17 тур
10 декабря, суббота 23:59 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
16 января, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Бордо
4 тур
29 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
Финал,
27 марта, суббота 22:50 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
4 тур
30 августа, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Бордо
5 тур
13 сентября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 22:55 Марсель 1:2 Бордо
18 тур
16 декабря, воскресенье 22:55 Бордо 2:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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