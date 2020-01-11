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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Страсбур
Метц - Страсбур: обзор матча 11 января 2020
Метц
11.01.2020, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 0
Завершен
Страсбур
68'
Д. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Страсбур
86'
Желтая карточка
А. Джику
Желтая карточка
Д. Бойе
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бойе
68'
54'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-2-2-1-1
90
Окиджа
14
Удоль
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
2
Фофана
80
Майга
10
Траоре
17
Пажо
11
Нгетт
13
Диалло
3-3-2-1-1
26
Селс
5
Коне
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
27
Беллегард
24
Фофана
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Метц
Страсбур
37
Фарид Булайя
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
37
Фарид Булайя
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Викторьен Ангбан
ЦП
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Остались в запасе
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Метц - Страсбур
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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