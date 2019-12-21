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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Бордо
Ренн - Бордо: обзор матча 21 декабря 2019
Ренн
21.12.2019, суббота, 22:45
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 0
Завершен
Бордо
82'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Бордо
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Р. дель Кастильо
82'
74'
Желтая карточка
Отавио
47'
Желтая карточка
Л. Бенито
31'
Желтая карточка
Т. Башич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
94
Отавио
ОП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
3-2-3
16
Менди
3
Да Силва
21
Морель
14
Траоре
17
Леа Силики
27
Бурижо
11
Рафинья
99
Ньянг
23
Эну
4-1-1-2-2
56
Костиль
6
Косиельни
23
Пабло
17
Мешер
23
Бенито
94
Отавио
19
Башич
90
Калу
29
Адли
12
де Превилль
7
Бриан
Остались в запасе
Ренн
Бордо
29
Флавьен Тайт
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
9
Джордан
ЦФ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Ренн - Бордо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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