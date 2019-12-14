Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Марсель
Метц - Марсель: обзор матча 14 декабря 2019
Метц
14.12.2019, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
40'
О. Нгетт
70'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Марсель
Желтая карточка
М. Фофана
90'
+3
Желтая карточка
М. Удоль
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бойе
85'
70'
ГОЛ! 1:1!
Н. Радоньич
Пас отдал
В. Жермен
Желтая карточка
Х. Майга
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
О. Нгетт
Пас отдал
Ф. Сентонс
40'
25'
Желтая карточка
Б. Сарр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Метц
16
Поль Делекруа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-2-2-1-1
90
Окиджа
14
Удоль
31
Сунзу
21
Бойе
18
Сентонс
2
Фофана
80
Майга
10
Траоре
7
Ангбан
11
Нгетт
13
Диалло
4-1-3-1-1
30
Манданда
2
Сакаи
70
Сарр
27
Гонсалес
23
Амави
8
Камара
8
Строотман
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
9
Бенедетто
Остались в запасе
Метц
Марсель
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
3
Тома Делен
ЛЗ
16
Поль Делекруа
ВР
7
Ибраима Ньян
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Марвин Гакпа
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Метц - Марсель
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
Новости команд
Все
Метц
Марсель
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Судья получила сотрясение мозга, когда разнимала драку на поле
27 июля
10
«Метц» – «Лорьян»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Метц» – «Лорьян»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.58
9 мая
Французский клуб в 3-й раз за 5 сезонов вылетел из Лиги 1
4 мая
2
«Метц» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+