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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Страсбур
Бордо - Страсбур: обзор матча 15 декабря 2019
Бордо
15.12.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 18 тур
0 : 1
Завершен
Страсбур
11'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Страсбур
Желтая карточка
Отавио
82'
Желтая карточка
Мешер
69'
Желтая карточка
Д. Бриан
63'
48'
Желтая карточка
А. Джику
42'
Желтая карточка
А. Томассон
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
29
Ясин Адли
АП
9
Джош Майя
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
19
Тома Башич
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-2-2-2
56
Костиль
23
Бенито
17
Мешер
23
Пабло
6
Косиельни
94
Отавио
15
Айт Беннассер
40
Камано
29
Адли
12
де Превилль
9
Майя
3-3-2-1-1
26
Селс
4
Джику
23
Митрович
5
Коне
70
Лала
28
Сиссоко
23
Кароль
24
Фофана
10
Корнье
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Бордо
Страсбур
14
Орельен Чуамени
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
14
Орельен Чуамени
ОП
90
Самуэль Калу
ПВ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Бордо - Страсбур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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