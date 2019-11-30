Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лион
Страсбур - Лион: обзор матча 30 ноября 2019
Страсбур
30.11.2019, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 2
Завершен
Лион
22'
Ю. Фофана
40'
М. Корне
75'
Ж. Рен-Аделед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лион
90'
+3
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
Н. Да Кошта
89'
75'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Рен-Аделед
Пас отдал
М. Корне
Желтая карточка
Л. Ажорк
68'
Желтая карточка
К. Лала
47'
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Корне
ГОЛ! 1:0!
Ю. Фофана
Пас отдал
Л. Ажорк
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
3-2-2-1-2
26
Селс
3
Симакан
4
Джику
23
Митрович
19
Каси
70
Лала
24
Фофана
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
35
Мотиба
4-1-2-2-1
1
Лопеш
2
Тете
64
Денайе
6
Марсело
99
Коне
29
Тусар
8
Какере
11
Рен-Аделед
11
Терье
70
Корне
9
Дембеле
Остались в запасе
Страсбур
Лион
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Страсбур - Лион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
Новости команд
Все
Страсбур
Лион
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+