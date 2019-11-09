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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Ним
Страсбур - Ним: обзор матча 09 ноября 2019
Страсбур
09.11.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 13 тур
4 : 1
Завершен
Ним
14'
Л. Ажорк
45+1'
Л. Мотиба
70'
Д. Ленар
85'
Л. Мотиба
48'
Р. Филиппото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Ним
ГОЛ! 4:1!
Л. Мотиба
Пас отдал
Л. Ажорк
85'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ленар
70'
66'
Вторая желтая
Ф. Мигель
48'
ГОЛ! 2:1!
Р. Филиппото
Пас отдал
Х. Дулевич
ГОЛ! 2:0!
Л. Мотиба
Пас отдал
Л. Ажорк
45'
+1
40'
Желтая карточка
Ф. Мигель
Желтая карточка
С. Митрович
23'
Желтая карточка
А. Томассон
16'
ГОЛ! 1:0!
Л. Ажорк
Пас отдал
Л. Мотиба
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ним
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
25
Тео Валь
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Ним
4
Лоик Ландре
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Зинедин Ферхат
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
4-3-1-2
26
Селс
19
Каси
23
Митрович
4
Джику
70
Лала
27
Беллегард
24
Фофана
14
Ленар
28
Томассон
35
Мотиба
19
Ажорк
4-1-3-2
29
Пакье
18
Мартинес
23
Бриансон
3
Мигель
6
Сарр
25
Валь
11
Фомба
17
Дулевич
20
Рипар
12
Филиппото
Остались в запасе
Страсбур
Ним
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Зинедин Ферхат
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Остались в запасе
28
Ибраима Сиссоко
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
10
Бенжамин Корнье
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
8
Зинедин Ферхат
ПП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Бернар Бланкар
Статистика матча Страсбур - Ним
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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