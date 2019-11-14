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Материалы

Монако - Дижон

09.11.2019, Суббота, 22:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 13 тур Монако - Дижон
Франция. Лига 1 (2018/2019)
22 тур
26 января, суббота 22:00 Дижон 2:0 Монако
11 тур
27 октября, суббота 21:00 Монако 2:2 Дижон
Франция. Лига 1 (2017/2018)
26 тур
16 февраля, пятница 22:45 Монако 4:0 Дижон
2 тур
13 августа, воскресенье 18:00 Дижон 1:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 22:00 Монако 2:1 Дижон
15 тур
29 ноября, вторник 23:00 Дижон 1:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 10 ноября 2019, 01:57

    Ска,пока загружалось,в голове кружилось,что Голова)хорош саня

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    Рейтинг: +453

    тёска 10 ноября 2019, 01:02

    тащит клуб,как и прогнозили

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