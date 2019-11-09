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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - ПСЖ
Брест - ПСЖ: обзор матча 09 ноября 2019
Брест
09.11.2019, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
72'
С. Грандсир
39'
А. Ди Мария
85'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - ПСЖ
Желтая карточка
Й. Кур
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
А. Диалло
85'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
80'
Замена
М. Икарди
️️️️
М. Верратти
80'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
П. Сарабия
80'
Замена
Маркиньос
️️️️
Э. Кавани
Замена
А. Менди
️️️️
И. Кардона
78'
74'
Желтая карточка
Ю. Дракслер
ГОЛ! 1:1!
С. Грандсир
Пас отдал
Й. Кур
72'
Замена
С. Грандсир
️️️️
М. Отре
65'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Ю. Дракслер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
8
Йоанн Кур
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
ПСЖ
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
9
Мауро Икарди
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-3-2
30
Ларсоннер
15
Перро
21
Кастеллетто
32
Бен
33
Фоссюрье
27
Диалло
8
Кур
23
Отре
93
Белькебла
14
Шарбонье
7
Кардона
4-1-1-3-1
15
Серхио Рико
2
Дагба
3
Силва
22
Диалло
3
Курзава
5
Гуйе
6
Верратти
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Дракслер
10
Кавани
23
Отре
7
Грандсир
7
Грандсир
23
Отре
7
Кардона
19
Менди
19
Менди
7
Кардона
10
Кавани
5
Маркиньос
5
Маркиньос
10
Кавани
6
Верратти
9
Икарди
9
Икарди
6
Верратти
7
Сарабия
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Сарабия
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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