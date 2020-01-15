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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Ренн
Ним - Ренн: обзор матча 15 января 2020
Ним
15.01.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
64'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Ренн
89'
Желтая карточка
Джордан
84'
Желтая карточка
Р. Салин
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Эну
Желтая карточка
Л. Фомба
19'
15'
Желтая карточка
Х. Траоре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Ренн
16
Эдуар Менди
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ним
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
11
Влатко Стояновски
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Джордан
ЦФ
4-1-3-2
13
Бернардони
3
Мигель
18
Мартинес
23
Бриансон
22
Алакуш
8
До
11
Фомба
25
Валь
8
Ферхат
12
Филиппото
20
Рипар
4-1-1-3
16
Менди
14
Траоре
23
Наньон
3
Да Силва
27
Мауасса
17
Леа Силики
29
Тайт
23
Эну
11
Рафинья
99
Ньянг
Остались в запасе
Ним
Ренн
17
Харис Дулевич
ЛП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
17
Харис Дулевич
ЛП
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
11
Влатко Стояновски
ЦФ
16
Люка Диас
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
9
Кевен Данке
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Бернар Бланкар
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ним - Ренн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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