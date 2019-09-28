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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лилль
Ницца - Лилль: обзор матча 28 сентября 2019
Ницца
28.09.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
13'
К. Дольберг
24'
Л. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лилль
Желтая карточка
Данило
90'
+3
58'
Желтая карточка
Б. Андре
Желтая карточка
А. Лусамба
30'
24'
ГОЛ! 1:1!
Л. Араухо
Пас отдал
Ж. Бамба
14'
Желтая карточка
Габриэль
ГОЛ! 1:0!
К. Дольберг
Пас отдал
А. Лусамба
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-2-3-1-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
13
Коли
3
Пельмар
20
Аталь
13
Бюрнер
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
11
Лусамба
20
Клод-Морис
9
Дольберг
4-1-1-2-2
16
Меньян
26
Пье
6
Фонте
6
Габриэль
17
Рейнилду
34
Сумаре
21
Андре
97
Языджи
19
Бамба
7
Араухо
45
Осимхен
Остались в запасе
Ницца
Лилль
19
Бассем Срарфи
ПВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Яннис Клементия
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Данило
ОП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Ницца - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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