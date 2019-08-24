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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Реймс
Брест - Реймс: обзор матча 24 августа 2019
Брест
24.08.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
86'
Г. Шарбонье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Реймс
Замена
К. Баттоккио
️️️️
М. Отре
89'
ГОЛ! 1:0!
Г. Шарбонье
Пас отдал
М. Отре
86'
82'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Т. Дингом
Замена
И. Кардона
️️️️
С. Грандсир
80'
Замена
П. Ласн
️️️️
Й. Кур
77'
67'
Замена
Х. Сук
️️️️
М. Думбия
61'
Желтая карточка
Т. Дингом
Желтая карточка
Г. Шарбонье
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
8
Йоанн Кур
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Тристан Дингом
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Брест
24
Людовик Бааль
ЛЗ
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
8
Морету Кассама
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
32
Бен
33
Фоссюрье
27
Диалло
23
Отре
8
Кур
93
Белькебла
7
Грандсир
14
Шарбонье
4-1-2-2-1
1
Райкович
25
Фоке
21
Дисаси
5
Абдельхамид
33
Конан
7
Шавалерен
15
Ромао
5
Дингом
10
Уден
7
Думбия
22
Диа
8
Кур
6
Ласн
6
Ласн
8
Кур
23
Отре
22
Баттоккио
22
Баттоккио
23
Отре
7
Грандсир
7
Кардона
7
Кардона
7
Грандсир
5
Дингом
11
Мбюкю
11
Мбюкю
5
Дингом
7
Думбия
9
Сук
9
Сук
7
Думбия
Остались в запасе
Брест
Реймс
24
Людовик Бааль
ЛЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
6
Самбу Сиссоко
ЦП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
13
Гаэтан Бело
ЦЗ
Остались в запасе
6
Самбу Сиссоко
ЦП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
16
Николя Леметр
ВР
26
Нолан Мбемба
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Брест - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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