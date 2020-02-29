Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Хераклес
АДО Ден Хааг - Хераклес: обзор матча 29 февраля 2020
АДО Ден Хааг
29.02.2020, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
0 : 0
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Хераклес
90'
+1
Замена
А. Шоке
️️️️
Д. Бургзорг
Желтая карточка
M. Duffy
89'
Замена
R. Zwinkels
️️️️
J. Goossens
79'
Замена
М. Крамер
️️️️
О. Богль
65'
63'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
М. Осман
Замена
К. Саммервил
️️️️
E. Falkenburg
55'
46'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
M. Rossmann
Желтая карточка
E. Falkenburg
43'
Желтая карточка
Ш. Пинас
42'
19'
Желтая карточка
M. Rossmann
18'
Желтая карточка
M. Rossmann
14'
Желтая карточка
М. Осман
13'
Желтая карточка
М. Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Jordan Spence
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
30
Erik Falkenburg
ЦП
33
Danny Bakker
ЦП
10
Lex Immers
ЦП
11
John Goossens
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
23
Maximilian Rossmann
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
37
Делано Бургзорг
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Mark Duffy
ЦП
19
Крисенцио Саммервил
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
77
Elson Hooi
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
21
Sebastian Jakubiak
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4-5-1
1
12
38
Пинас
28
Де Бок
6
Стаббс
33
10
11
14
Мейерс
30
9
Богль
3-2-3-2
28
Бласвих
23
5
Кнустер
2
15
17
Жуниор
14
Киомурцоглу
14
Осман
21
Меркель
9
Дессер
37
Бургзорг
11
22
22
11
11
31
31
11
30
19
Саммервил
19
Саммервил
30
9
Богль
29
Крамер
29
Крамер
9
Богль
23
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
23
14
Осман
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
14
Осман
37
Бургзорг
17
Шоке
17
Шоке
37
Бургзорг
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Хераклес
8
Тудор Балуцэ
ОП
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
77
Elson Hooi
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
21
Sebastian Jakubiak
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
8
Тудор Балуцэ
ОП
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
77
Elson Hooi
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
21
Sebastian Jakubiak
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча АДО Ден Хааг - Хераклес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
Новости команд
Все
АДО Ден Хааг
Хераклес
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Телстар» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Твенте» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+