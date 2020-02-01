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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Витесс
АДО Ден Хааг - Витесс: обзор матча 01 февраля 2020
АДО Ден Хааг
01.02.2020, суббота, 20:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 0
Завершен
Витесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Витесс
83'
Желтая карточка
Б. Линссен
74'
Желтая карточка
У. Таннан
Желтая карточка
Л. Де Бок
69'
66'
Желтая карточка
Н. Фор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
15
Томаш Нецид
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
25
Наварон Фор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Витесс
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-1-2
28
Де Бок
6
Стаббс
14
Мейерс
8
Балуцэ
10
Иммерс
15
Нецид
2-2-2-1
22
Пасвер
2
Леливелд
24
Кларк
22
Беро
23
Базур
6
Таннан
25
Фор
30
Линссен
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Витесс
10
Мик ван Бурен
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
17
Дэнни Баккер
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча АДО Ден Хааг - Витесс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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