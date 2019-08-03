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Расписание матчей
Суперкубок Германии
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 03 августа 2019
Боруссия Д
03.08.2019, суббота, 21:30
Суперкубок Германии
2 : 0
Завершен
Бавария
48'
П. Алькасер
69'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Бавария
77'
Желтая карточка
Й. Киммих
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Р. Геррейру
69'
59'
Желтая карточка
Р. Левандовски
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Санчо
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
3-3-1-2-1
1
Хитц
21
Топрак
25
Аканджи
26
Пищек
22
Геррейру
5
Вайгль
14
Шульц
28
Витсель
18
Ройс
19
Санчо
9
Алькасер
3-1-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
25
Зюле
17
Боатенг
6
Киммих
6
Алькантара
8
Толиссо
27
Горецка
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Нико Ковач
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
9
Сарпит Сингх
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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