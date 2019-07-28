Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Псков - Луки-Энергия
Псков - Луки-Энергия: обзор матча 28 июля 2019
Псков
28.07.2019, воскресенье, 16:00
Россия. Кубок, 1/128 финала
0 : 1
Завершен
Луки-Энергия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Псков - Луки-Энергия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Информация о матче
Стадион:
747
Новости команд
Все
Псков
Луки-Энергия
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 5 раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
13 октября
«Луки-Энергия» – «Искра Смоленск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Муром» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Луки-Энергия» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 5 раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
13 октября
«Луки-Энергия» – «Искра Смоленск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Муром» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Луки-Энергия» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+