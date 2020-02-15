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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 15 февраля 2020
Барселона
15.02.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
33'
А. Гризманн
39'
С. Роберто
66'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
89'
Желтая карточка
Р. Кенеди
Желтая карточка
А. Фати
85'
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Фати
85'
Желтая карточка
Х. Фирпо
82'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Артур
75'
73'
Желтая карточка
Х. Мата
67'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
О. Этебо
66'
ГОЛ! 2:1!
Анхель
Пас отдал
Х. Мата
52'
Замена
Анхель
️️️️
М. Оливера
52'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
С. Умтити
49'
ГОЛ! 2:0!
С. Роберто
Пас отдал
Х. Фирпо
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Л. Месси
33'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Ж. Альба
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Артур
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
9
Анхель
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
14
Умтити
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
6
Артур
21
де Йонг
31
Фати
10
Месси
7
Гризманн
3-2-3-2
13
Сорья
17
Оливера
3
Этчейта
2
Джене
12
Ньом
17
Кукурелья
5
Этебо
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Молина
17
Мата
18
Альба
23
Фирпо
23
Фирпо
18
Альба
6
Артур
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Артур
31
Фати
23
Видаль
23
Видаль
31
Фати
19
Молина
29
Кенеди
29
Кенеди
19
Молина
5
Этебо
21
Ндиайе
21
Ндиайе
5
Этебо
17
Оливера
9
Анхель
9
Анхель
17
Оливера
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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