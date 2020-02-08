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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Леганес
Леванте - Леганес: обзор матча 08 февраля 2020
Леванте
08.02.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
20'
Р. Рочина
28'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Леганес
Желтая карточка
Б. Майорал
55'
49'
Желтая карточка
К. Родригес
42'
Желтая карточка
У. Бустинса
Желтая карточка
Н. Вукчевич
33'
ГОЛ! 2:0!
Р. Марти
Пас отдал
А. Гарсия
28'
23'
Желтая карточка
К. Омеруо
ГОЛ! 1:0!
Р. Рочина
Пас отдал
Э. Барди
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Леванте
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Леганес
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
27
Рожер Ассале
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Айтор
3
Гарсия
21
Рубен Везо
21
Поштиго
21
Мирамон
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
9
Майорал
9
Марти
3-2-2-1-2
12
Сориано
33
Сильва
16
Росалес
5
Бустинса
4
Омеруо
13
Родригес
16
Меса
36
Ресио
14
Родригес
10
Герреро
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Леванте
Леганес
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Леванте - Леганес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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