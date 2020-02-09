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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 09 февраля 2020
Бетис
09.02.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 3
Завершен
Барселона
6'
С. Каналес (П)
26'
Н. Фекир
9'
Ф. де Йонг
45+3'
С. Бускетс
72'
К. Лангле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
89'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Гризманн
Замена
К. Тельо
️️️️
Г. Родригес
86'
79'
Вторая желтая
К. Лангле
Вторая желтая
Н. Фекир
76'
Желтая карточка
Н. Фекир
76'
Желтая карточка
Хоакин
72'
72'
ГОЛ! 2:3!
К. Лангле
Пас отдал
Л. Месси
Замена
Хоакин
️️️️
В. Карвалью
70'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
62'
57'
Желтая карточка
С. Бускетс
57'
Замена
Артур
️️️️
Х. Фирпо
57'
Замена
Ж. Альба
️️️️
А. Видаль
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
С. Бускетс
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
А. Манди
45'
+2
Желтая карточка
Эмерсон
36'
32'
Желтая карточка
А. Видаль
29'
Желтая карточка
С. Роберто
ГОЛ! 2:1!
Н. Фекир
26'
9'
ГОЛ! 1:1!
Ф. де Йонг
Пас отдал
Л. Месси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Каналес
6'
5'
Желтая карточка
К. Лангле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
2
Гидо Родригес
ВР
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Артур
ЦП
4-1-1-2-1
2
Родригес
11
Алекс Морено
5
Бартра
2
Манди
22
Эмерсон
10
Карвалью
10
Аленья
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
27
Семеду
14
Умтити
2
Лангле
23
Фирпо
5
Бускетс
6
Роберто
23
Видаль
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
2
Родригес
37
Тельо
37
Тельо
2
Родригес
10
Карвалью
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Карвалью
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
23
Видаль
18
Альба
18
Альба
23
Видаль
7
Гризманн
11
Ракитич
11
Ракитич
7
Гризманн
23
Фирпо
6
Артур
6
Артур
23
Фирпо
Остались в запасе
Бетис
Барселона
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
31
Ансу Фати
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Бетис - Барселона
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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