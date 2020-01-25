Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 25 января 2020
Севилья
25.01.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
11'
Л. де Йонг
34'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
Желтая карточка
С. Гомес
82'
ГОЛ! 2:0!
Нолито
Пас отдал
С. Регилон
34'
31'
Желтая карточка
А. Пуэртас
Желтая карточка
Фернандо
25'
Желтая карточка
Д. Карлос
14'
Желтая карточка
Ф. Васкес
13'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
Х. Навас
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Севилья
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
4-1-1-2-2
31
Вацлик
3
Регилон
21
Гомес
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
8
Торрес
7
Окампос
20
Васкес
3
Нолито
26
де Йонг
4-1-2-2-1
1
Силва
16
Диас
15
Мартинес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
21
Эррера
88
Брайс
7
Пуэртас
11
Мачис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Севилья
Гранада
9
Рони Лопеш
ПВ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Севилья - Гранада
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Севилья
Гранада
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+